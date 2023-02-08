Хиросима, Япония, 8 февраля, 2023, 06:25 — ИА Регнум. Японский суд отклонил иск о возмещении ущерба, поданный детьми выживших после атомной бомбардировки Хиросимы, сообщает 7 февраля агентство «Киодо Цусин».

U.S. Navy Хиросима после атомного взрыва

В иске, поданном в окружной суд Хиросимы в 2017 году, 28 истцов требовали возмещения ущерба в размере 100 000 иен ($760) каждый. Они утверждали, что государство нарушило конституцию страны, не предоставив им необходимой помощи, хотя вред их здоровью, вызванный влиянием радиации на гены, был очевиден.

Отклоняя иск, суд заявил, что отсутствие правовых положений о поддержке истцов не является несправедливым и дискриминационным обращением и поэтому отказ от предоставления им помощи не является неконституционным.

Это решение было принято после того, как в декабре прошлого года окружной суд Нагасаки отклонил аналогичный иск, поданный группой детей, переживших атомную бомбардировку Нагасаки.

Суд Нагасаки также отрицал, что государство нарушило конституционную гарантию равенства перед законом, указав, что дети не подверглись непосредственному облучению во время атомной бомбардировки США в 1945 году.

В отличие от своих родителей, которые имеют право на финансовую помощь, включая покрытие медицинских расходов в соответствии с законом о помощи пострадавшим от атомной бомбы, дети выживших после атомной бомбардировки имеют право только на бесплатные медицинские осмотры.

Истцы, которых иногда называют хибакуся во втором поколении, утверждали, что некоторые научные исследования показали, что нельзя сбрасывать со счетов возможность ухудшения здоровья детей из-за воздействия радиации от бомбардировки на их родителей.

В постановлении суда Хиросимы говорится, что закон о помощи распространяется на тех людей, которые могли подвергнуться непосредственному облучению в результате бомбардировки.

Суд решил, что между выжившими после взрыва атомной бомбы и их детьми существует разница и поэтому отсутствие правовых мер по поддержке детей не является нарушением конституции страны.

Японское правительство утверждало, что воздействие радиации на детей выживших после атомной бомбардировки не было подтверждено и что у него нет законодательных обязательств по оказанию помощи.

Оно добивалось отклонения иска, требуя, чтобы истцы научно доказали, что воздействие бомбардировки на выживших повлияло на здоровье их детей.

По разным оценкам, от 300 000 до 500 000 человек по всей Японии имеют родителей, которые пострадали от взрывов атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки.