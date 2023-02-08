Байден рассказал о причинах высокой инфляции в мире

Вашингтон, , 05:57 — REGNUM Высокая инфляция стала проблемой мирового масштаба из-за пандемии коронавируса и спецоперации России на Украине. Такое заявление сделал президент США Джозеф Байден 8 февраля в ходе своего выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении в стране».

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснил Байден, пандемия нарушила логистические цепочки поставок, а из-за российской спецоперации были нарушены поставки энергоносителей и продовольствия, включая зерно, заблокированное на Украине.

При этом американский лидер указал, что США, по его словам, находятся в лучшем положении, по сравнению с любой другой страной мира.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден в своём обращении к Конгрессу обещал поддерживать Украину и российскую спецоперацию «испытанием на века» для «Америки и всего мира».

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