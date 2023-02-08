Вашингтон, 8 февраля, 2023, 05:57 — ИА Регнум. Высокая инфляция стала проблемой мирового масштаба из-за пандемии коронавируса и спецоперации России на Украине. Такое заявление сделал президент США Джозеф Байден 8 февраля в ходе своего выступления перед палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении в стране».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Как пояснил Байден, пандемия нарушила логистические цепочки поставок, а из-за российской спецоперации были нарушены поставки энергоносителей и продовольствия, включая зерно, заблокированное на Украине.

При этом американский лидер указал, что США, по его словам, находятся в лучшем положении по сравнению с любой другой страной мира.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден в своём обращении к Конгрессу обещал поддерживать Украину и назвал российскую спецоперацию «испытанием на века» для «Америки и всего мира».