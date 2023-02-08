Вашингтон, 8 февраля, 2023, 05:45 — ИА Регнум. «Испытанием на века» для Вашингтона назвал российскую спецоперацию на Украине президент США Джозеф Байден 7 февраля в своём традиционном обращении к Конгрессу. Текст обращения был распространён пресс-службой Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Американский лидер заявил, что политические силы США сохраняют единство в противодействии российской спецоперации и в поддержке Украины.

«Мы будем с вами столько, сколько нужно!» — сказал Байден, обращаясь к присутствовавшей во время его выступления в зале послу Украины в Вашингтоне Оксане Маркаровой, которая была приглашена в качестве почётного гостя.

Глава Белого дома отметил, что США объединили НАТО и выстроили коалицию для противодействия российской спецоперации, которую политик назвал «испытанием на века» для США и для всего мира.