Брюссель, 8 февраля, 2023, 05:45 — ИА Регнум. Бездумное следование в фарватере США и введение санкций против России не соответствует интересам Евросоюза, сообщает 7 февраля китайская газета China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

По мнению автора статьи, Евросоюзу необходимо учитывать то, что что санкции кардинально изменяют структуру мирового нефтяного рынка и повышают инфляцию из-за перебоев в поставках топлива.

Поэтому ЕС должен тщательнее оценивать последствия своих действий и осознавать все негативные эффекты от них, а не концентрироваться исключительно на сокращении доходов России от торговли нефтью, считает автор.

ЕС, говорится в статье, из-за солидарности с США ввёл ограничительные меры против российской нефти. Но такое санкционное давление, вопреки ожиданиям западных стран, не способствовало завершению конфликта, а лишь привело к эскалации кризиса и напряжённости в мировом масштабе.

В результате всего этого Евросоюз не стал менее зависимым от импорта топлива, а США получили выгоду как стратегического, так и коммерческого характера.

Если ЕС продолжит делать вид, что не замечает того факта, что его интересы и интересы США расходятся в вопросе урегулирования конфликта на Украине, поскольку именно США постоянно пользуются украинским кризисом, чтобы ослабить Россию и усилить контроль над Европой, то США всегда будут одерживать вверх над Евросоюзом, заключает автор.

Напомним, что ЕС установил потолок цен в отношении нефтепродуктов из России.