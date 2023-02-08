Подпольщик из Николаева сообщил о жестокости и уловках при мобилизации в ВСУ

Николаев, Украина, , 05:31 — REGNUM Власти Украины прибегают к жестким и незаконным методам призыва в ВСУ, сообщил один из представителей пророссийского подполья в городе Николаев.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал о массовой раздаче повесток на предприятиях и рынка. Видеозапись со словами мужчины опубликовало РИА Новости.

«Недавно перекрыли рынок «Колос», вручили всем мужикам повестки. На днях перекрыли завод «Заря», вручили всем сотрудникам предприятия повестки, а перед этим начальство обзвонило всех своих работяг, которые работали, сказали, что срочно появился какой-то заказ, давайте все «чешите» быстро на работу», — заявил подпольщик.

Кроме того, как отмечает автор обращения, ему известен случай жесткого обращения силовиков, которые ранили в ноги из огнестрельного оружия отца одного из мобилизованных. Мужчина пытался помешать неправомерному призыву своего сына.

Подпольщик добавил, что СБУ усилила меры против представителей подпольных групп. Так в квартире одного из активистов силовики провели обыск, а после мужчину отправили на службу в зону боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев рассказал, что неизвестные лица ходят по городу, вручая жителям мужского пола повестки по мобилизации в ВСУ.