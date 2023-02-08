Джакарта, 8 февраля, 2023, 05:27 — ИА Регнум. Новозеландский пилот самолета индонезийской компании Susi Air и пятеро пассажиров были захвачены в заложники боевиками в индонезийской провинции Западное Папуа. Об этом 8 февраля сообщил премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс в эфире Radio New Zealand.

TUBS Индонезия на карте Юго-Восточной Азии

По словам Хипкинса, в правительстве знают о возникшей ситуации и в настоящий момент сотрудники посольства Новой Зеландии в Индонезии «работают над этим делом».

«Они еще не предоставили нам полную информацию о случившемся и о том, что они делают для разрешения ситуации, но мы знаем, что работа над этим делом ведется», — уточнил Хипкинс.

В МИД Новой Зеландии пояснили, что семье пилота оказывается консульская поддержка, но от дальнейших комментариев воздержались.

Кроме того, сообщается, что ответственность за нападение на самолёт взяло на себя военное крыло сепаратистской организации «Движение за свободное Папуа» (в Индонезии признано террористической структурой). Боевики заявили, что пилот будет освобождён только после признания независимости региона Западное Папуа правительством Индонезии.

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