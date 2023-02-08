На заседании Совбез ООН, посвящённом Украине, выступит рок-музыкант Роджер Уотерс

Нью-Йорк, США, , 05:08 — REGNUM Один из основателей и лидеров группы знаменитой группы Pink Floyd Роджер Уотерс примет участие в созванном по инициативе России заседании СБ ООН по Украине. Об этом сообщил 8 февраля первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале.

Роджер Уотерс Alterna2

Встреча Совбеза начнется 8 февраля в 18:00 мск. Заседание будет посвящено перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в условиях нарастающих поставок западного оружия. Уотерс выступит на заседании с докладом.

«Россия запросила в качестве докладчика на заседание СБ ООН по перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в контексте растущих поставок западного оружия в эту страну британского активиста движения за мир и известного рок-музыканта Роджера Уотерса», — написал Полянский.

Напомним, что рок-музыкант выступал против поставок западными странами вооружений киевскому режиму и критиковал их за разжигание конфликта. Он считает, что Украиной правят радикальные националисты, приведшие страну на грань катастрофы.

Часть концертов Уотерса из-за его отношения к России и Украине были отменены.

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