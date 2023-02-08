Министр обороны Германии Писториус позволил себе жесткое высказывание о Путине

Берлин, , 04:41 — REGNUM Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил в интервью газете Bild о том, что «несомненно и совершенно точно» мир без президента России Владимира Путина «был бы лучше».

Борис Писториус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

7 февраля глава минобороны ФРГ прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Владимир Путин не угрожал ни ему, ни Германии. Такое заявление глава правительства ФРС сделал по итогам телефонного разговора с российским лидером.

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