Берлин, 8 февраля, 2023, 04:41 — ИА Регнум. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил в интервью газете Bild о том, что «несомненно и совершенно точно» мир без президента России Владимира Путина «был бы лучше».

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Писториус

7 февраля глава минобороны ФРГ прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Владимир Путин не угрожал ни ему, ни Германии. Такое заявление глава правительства ФРГ сделал по итогам телефонного разговора с российским лидером.