Российские артиллеристы по 15-20 раз в день выезжают на огневые позиции
Донецк, 8 февраля 2023, 04:59 — REGNUM Артиллеристы Западного военного округа в зоне СВО успешно отражают атаки противника, сообщает 8 февраля РИА Новости.
По словам командира артиллеристов, противник, ведущий себя агрессивно, пытается прорваться на рубежи, занимаемые российским войсками. Поэтому артиллеристам приходится по 15-20 раз за день выезжать на новые огневые позиции.
Там наши орудия стремительно отстреливаются, поражая цели и быстро покидают позицию, не дав засечь себя противнику.
По солдатам и технике ВСУ выпускаются 3-5-7 снарядов. Количество выпущенных снарядов зависит от численности противника и наличия у него тяжёлой техники.
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