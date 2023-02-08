Донецк, 8 февраля, 2023, 04:59 — ИА Регнум. Артиллеристы Западного военного округа в зоне СВО успешно отражают атаки противника, сообщает 8 февраля РИА Новости.

Vitaly V. Kuzmin 152-мм пушка

По словам командира артиллеристов, противник, ведущий себя агрессивно, пытается прорваться на рубежи, занимаемые российским войсками. Поэтому артиллеристам приходится по 15–20 раз за день выезжать на новые огневые позиции.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3778230" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Там наши орудия стремительно отстреливаются, поражая цели, и быстро покидают позицию, не дав засечь себя противнику.

По солдатам и технике ВСУ выпускается 3–5–7 снарядов. Количество выпущенных снарядов зависит от численности противника и наличия у него тяжёлой техники.