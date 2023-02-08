Польский генерал допустил наличие у Киева ядерного оружия

Варшава, , 04:34 — REGNUM Наличие у Киева ядерного оружия допустил экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак 7 февраля в беседе с Radio ZET.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснил Скшипчак, он не исключает, что Украина уже может обладать ядерным оружием, поскольку у Киева есть потенциал для его создания.

«У украинцев есть атомные электростанции, ученые, лаборатории, ноу-хау. То есть у них есть все, чтобы иметь такое оружие. В принципе, на сегодняшний день никто украинцам не запретит его иметь», — указал Скшипчак.

В свою очередь, посол Украины в Германии Алексей Макеев заявлял о желании Киева начать дискуссию по вопросу ядерного статуса Украины, однако уточнил, что «готового предложения» на данную тему у него нет.

Напомним, после распада СССР, на территории Украины оставался значительный ядерный арсенал. В 1994 году был подписан Будапештский меморандум, согласно которому Украина передавала все своё ядерное оружие России, а ядерные державы гарантировали её безопасность.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-член Совбеза РФ Сергей Филатов рассказал о переговорах первого президента России Бориса Ельцина с США о ядерном статусе Украины, так как Киев не хотел терять статус ядерной державы с третьим в мире по величине запасом оружия массового поражения.

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