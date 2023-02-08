Тель-Авив, Израиль, 8 февраля, 2023, 04:18 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,4 были зарегистрированы вечером 7 февраля в регионе Мертвого моря, сообщает на своем сайте Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Джеймс Тиссо. Землетрясение. 1886-1894

Эпицентр землетрясения находился в 13 км к северу от города Наблус (Западный берег реки Иордан) и в 39 км к северо-востоку от израильского города Нетания, который расположен на побережье Средиземного моря. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Израильская газета Yedioth Ahronoth написала о том, что землетрясение ощущалось в некоторых городах Израиля, включая Иерусалим, Тель-Авив и Кфар-Сабу. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4, которое привело к масштабным разрушениям и многочисленным жертвам. Оно унесло жизни почти 5,5 тысячи человек. В ходе землетрясения Аравийская плита сдвинулась приблизительно на три метра в сторону Анатолийской плиты.