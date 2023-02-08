В США обезврежен преступник, совершавший кражи редких животных

Даллас, США, , 04:16 — REGNUM В американском Далласе арестован преступник, похищавший редких животных из местного зоопарка, сообщает 7 февраля телеканал Fox News.

Императорский тамарин Brocken Inaglory

24-летнему афроамериканцу будет предъявлено обвинение в краже двух обезьян, императорских тамаринов. В прошлом месяце преступник, сломав ограждение, вывез приматов на общественном транспорте из Далласа в Ланкастер, где спрятал их шкафу заброшенного дома.

Похититель объяснил свои действия особо сильной любовью к животным и заявил, что в случае своего освобождения и дальше будет совершать кражи зверей из зоопарков.

Преступник также признался в том, что это именно он причастен к недавнему нашумевшему исчезновению из зоопарка дымчатого леопарда Новы.

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