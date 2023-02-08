Каир, 8 февраля, 2023, 04:06 — ИА Регнум. Причиной разрушительного землетрясения в Турции могло стать изменение динамики вращения земного ядра, зафиксированное учёными-геологами И Яном и Сяодун Суном из Пекинского университета. Об этом 7 февраля сообщает World Today News.

Ночной вид Земли с орбиты

Исследование было опубликовано несколько дней назад, вывод специалистов Пекинского университета заключался в том, что внутреннее ядро Земли, возможно, замедлило своё вращение в последнее десятилетие. Выдвинуто предположение, что в будущем ядро может совсем прекратить вращение, или даже начать движение в обратную сторону.

В свою очередь, глава отдела сейсмологии расположенного в Египте Национального института астрономических исследований Джад Мохамед Аль-Хади пояснил, что исследование учёных из Пекинского университета, указывающее на изменение вращения Земли, пока не подтверждено и требует дополнительного изучения.

«Если подтвердятся расчеты этих исследований, то наверняка обрушения и сейсмическая активность будут происходить во всех частях мира, а не в каком-то конкретном регионе», — указал Аль-Хади. Это означает, что на планете могут активизироваться новые сейсмоопасные районы.