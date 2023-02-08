Отечественный ВПК разработал дальний транспортный беспилотник с большой грузоподъёмностью

Москва, , 04:15 — REGNUM В России разработан новый транспортный беспилотный летательный аппарат ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), сообщает 8 февраля РИА Новости.

БПЛА U.S. Army

ТрАМП, представляет собой беспилотник самолетного типа классической компоновки. Он способен доставлять и десантировать груз массой до 250 килограммов на дальность более 600 километров, в том числе, в сложных метеоусловиях, опасных для пилотируемых воздушных судов.

Ключевой особенностью нового беспилотника стал большой грузовой отсек, имеющий объём 2 650 литров. Он позволяет загружать на борт габаритный груз и сбрасывать его с парашютом в заданную точку.

Также в отсек можно установить радиолокационное, оптическое, картографическое и иное специальное оборудование для наблюдения за обширной территорией. Беспилотник можно использовать и в сельскохозяйственных целях, поместив в грузовой отсек распылитель для удобрений.

Скорость беспилотника составляет 195 километров в час, а высота полёта — 3 000 метров.

Шасси дрона позволяет взлетать и садиться на короткие, плохо подготовленные площадки. Беспилотник обладает системой спасения груза и самого летательного аппарата для минимизации урона наземной инфраструктуре при авариях.

Модульная конструкция основных узлов позволяет заменять крыло, двигатель и шасси дрона.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков напомнил, что в России разрабатывают свои беспилотники