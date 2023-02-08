В России разработали новый транспортный беспилотник
Отечественный ВПК разработал дальний транспортный беспилотник с большой грузоподъёмностью
Москва, 8 февраля, 2023, 04:15 — ИА Регнум. В России разработан новый транспортный беспилотный летательный аппарат ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), сообщает 8 февраля РИА Новости.
ТрАМП, представляет собой беспилотник самолетного типа классической компоновки. Он способен доставлять и десантировать груз массой до 250 килограммов на дальность более 600 километров, в том числе, в сложных метеоусловиях, опасных для пилотируемых воздушных судов.
Ключевой особенностью нового беспилотника стал большой грузовой отсек, имеющий объём 2 650 литров. Он позволяет загружать на борт габаритный груз и сбрасывать его с парашютом в заданную точку.
Также в отсек можно установить радиолокационное, оптическое, картографическое и иное специальное оборудование для наблюдения за обширной территорией. Беспилотник можно использовать и в сельскохозяйственных целях, поместив в грузовой отсек распылитель для удобрений.
Скорость беспилотника составляет 195 километров в час, а высота полёта — 3 000 метров.
Шасси дрона позволяет взлетать и садиться на короткие, плохо подготовленные площадки. Беспилотник обладает системой спасения груза и самого летательного аппарата для минимизации урона наземной инфраструктуре при авариях.
Модульная конструкция основных узлов позволяет заменять крыло, двигатель и шасси дрона.