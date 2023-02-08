Москва, 8 февраля, 2023, 03:49 — ИА Регнум. Информация агентства Bloomberg о давлении правительства России на Центробанк по снижению уровня ключевой ставки в РФ не соответствуют действительности, заявил журналистам пресс-секретарь российского премьер-министра Михаила Мишустина Борис Беляков.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Сведения издания Bloomberg о давлении со стороны Правительства Российской Федерации на Банк России в вопросе понижения ключевой ставки не соответствуют действительности», — сказал он.

Так Беляков прокомментировал соответствующую статью этого американского агентства. Слова пресс-секретаря приводит ТАСС. Представитель премьер-министра также назвал вбросом и спекуляцией подобные публикации.

Он отметил, что целью таких статей является попытка оказать влияние на экономику России. Пресс-секретарь, что бизнес и население РФ очень чувствительно воспринимают информацию такого рода.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря руководитель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков (СРЗП) допустил, что в феврале 2023 года Центробанк РФ, скорее всего, начнет постепенное снижение ключевую ставки.