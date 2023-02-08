Бейрут, 8 февраля, 2023, 03:36 — ИА Регнум. Морские порты и воздушное пространство открыл Ливан для поступления срочной гуманитарной помощи в соседнюю Сирию, пострадавшую от землетрясения. Об этом 7 февраля сообщил на пресс-конференции исполняющий обязанности министра общественных работ и транспорта Али Хамие.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

«По распоряжению правительства все судоходные компании, которые будут перевозить грузы и технику для Сирии, освобождаются от уплаты пошлин в ливанских портах», — указал Хамие. Такие же льготы будут действовать в международном порту Бейрута для авиаперевозок.

По словам Хамие, решение было принято с учётом экономических санкций, действующих в отношении Дамаска со стороны США и Евросоюза. По этой причине многие страны стараются не вступать в прямые контакты с официальными властями Сирии.

«Это самое минимальное, что мы можем сделать для братского сирийского народа в час испытаний», — отметил Хамие. Кроме того, из Ливана в Латакию и Алеппо отправились спасатели из Службы гражданской обороны, армейское инженерное подразделение, а также добровольцы из общества Красного Креста и из частных благотворительных организаций.

Планируется, что 8 февраля в Сирию на переговоры об оказании экстренной помощи отправится из Ливана правительственная делегация, в которую войдёт сам Хамие, а также и. о. министра иностранных дел Абдалла Бу Хабиб, руководитель департамента Минздрава Жозеф Хелу, глава Комитета по чрезвычайным ситуациям генерал Мухаммед Хейр.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным МИД Сирии, из-за санкций, введённых против страны США и Евросоюзом, после разрушительного землетрясения не хватает необходимой техники для ликвидации его последствий.