Берлин, 8 февраля, 2023, 03:17 — ИА Регнум. Правительство Германии одобрило сделку по передаче Украине 178 танков Leopard 1, однако точное число бронемашин, которые будут переданы Киеву определить невозможно, 7 февраля заявил журналистам вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в Вашингтоне.

Sandro Halank Роберт Хабек

Он пояснил, что часть танков должна быть отремонтирована и переоснащена для применения в боях, но немецкие власти не знают точного количества такой техники. По словам вице-канцлера, Украина должна получить бронемашины в первом квартале 2023 года.

Ему задали вопрос, не следовало ли ФРГ раньше принять решение об отправке танков раньше, не дожидаясь, пока давление на Берлин в рамках этого вопроса усилится. Хабек ответил, что решение о передаче техники было принято «в нужное время».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что власти Германии уверены, что все обязательства Берлина по поставках основных танков для ВСУ будут выполнены в срок.