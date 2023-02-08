Москва, 8 февраля, 2023, 03:13 — ИА Регнум. Российский МИД потребовал от посольства США прекратить вмешиваться во внутренние дела России, сообщает 7 февраля РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к руководству дипломатического ведомства.

U.S. Marine Corps Флаг США

По словам источника, послу США передали соответствующую официальную ноту. В ней говорится, что, несмотря на неоднократные предупреждения, посольство продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве, позволяет себе неподобающие высказывания о руководстве России и распространяет фейки о российских вооружённых силах.

Американским дипломатам было вынесено предупреждение о недопустимости проведения ими подрывной работы и подстрекательства с помощью своих «агентов влияния» а антигосударственным выступлениям. Причастных к этому дипломаты будут высланы, невзирая на их должности.

«Российская сторона не намерена мириться с оголтелой антироссийской пропагандой, тиражируемой информресурсами посольства США, и намерена использовать для ее нейтрализации все доступные средства», — заявил источник.

Напомним, что новый посол США в России Линн Трейси была назначена на должность в конце прошлого года.