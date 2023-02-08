Постпред России при ООН считает, что Запад и Украина не хотят «конструктивного взаимодействия» с РФ

Москва, , 03:11 — REGNUM Россия не видит не видит готовности к конструктивному взаимодействию со стороны Запада и властей Украины, заявил 7 февраля на пресс-конференции постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

«Надеюсь, что, когда эта накачка оружием и это безумие прекратятся, когда проводящие эту опосредованную войну против нас с помощью бедных украинцев… остановятся, когда они реалистично прислушаются к нашим обеспокоенностям, тогда, думаю, перспективы мира будут ближе», — отметил Небензя.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности прекращения боевых действий в 2023 году, российский дипломат подчеркнул, что такая возможность существует.

Напомним, что западные страны уже поставили киевскому режиму огромное количество современного оружия.

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