Национальный архив США рассекретил документы об обещаниях Клинтона Ельцину

Вашингтон, , 02:46 — REGNUM Экс-глава Белого дома Билл Клинтон обещал бывшему президенту России Борису Ельцину работать над «тесным сотрудничеством», говорится в документах, обнародованных национальным архивом США.

Борис Ельцин и Билл Клинтон (сс) White House

Речь идет о стенограмме телефонного разговора, состоявшегося между двумя бывшими лидерами США и РФ 23 января 1993 года. В ходе той беседы Клинтон поздравил Ельцина с инаугурацией.

Звонок состоялся лишь через несколько дней после церемонии. Бывший американский лидер также заявлял о необходимости начать работу по СНВ-2 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений).

При этом для оценки программ сотрудничества Вашингтона и Москвы был назначен специалиста по России Строуб Толботт, который на брифинге в феврале 1993 года назвал РФ и другие страны бывшего СССР «самым большим и опасным политическим беспорядком на Земле».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Билл Клинтон заявил, что якобы предлагал Борису Ельцину и российскому президенту Владимиру Путину вариант с принятием РФ в НАТО.

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