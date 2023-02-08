Пекин отклонил запрос главы Пентагона на разговор по ситуации с аэростатом

Вашингтон, , 02:42 — REGNUM Попытка главы Пентагона Ллойда Остина связаться с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ по ситуации с китайским аэростатом была безуспешной. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба военного ведомства США.

Китайский аэростат отчетливо виден в небе над США Цитата из видео: Китайский аэростат. 2023. США

Уточняется, что 4 февраля, сразу после уничтожения китайского аэростата, пролетавшего над территорией США, Пентагон оформил заявку на защищённый разговор между Остином и главой минобороны Китая Вэй Фэнхэ. Однако заявка была отклонена со стороны КНР.

В американском военном ведомстве отметили, что сохраняют приверженность поддержанию открытыми линий связи между Вашингтоном и Пекином.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД КНР собирается настаивать на возврате Пекину остатков сбитого над американской территорией китайского метеозонда.

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