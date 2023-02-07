Вашингтон, 8 февраля, 2023, 02:42 — ИА Регнум. Попытка главы Пентагона Ллойда Остина связаться с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ по ситуации с китайским аэростатом была безуспешной. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба военного ведомства США.

Цитата из видео: Китайский аэростат. 2023. США Китайский аэростат отчетливо виден в небе над США

Уточняется, что 4 февраля, сразу после уничтожения китайского аэростата, пролетавшего над территорией США, Пентагон оформил заявку на защищённый разговор между Остином и главой минобороны Китая Вэй Фэнхэ. Однако заявка была отклонена со стороны КНР.

В американском военном ведомстве отметили, что сохраняют приверженность поддержанию открытыми линий связи между Вашингтоном и Пекином.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД КНР собирается настаивать на возврате Пекину остатков сбитого над американской территорией китайского метеозонда.