В англиканской церкви могут перестать обращаться к Богу «Отче наш»
Англиканская церковь планирует ввести «гендерно-нейтральные» обращения к Богу
Лондон, 8 февраля, 2023, 02:44 — ИА Регнум. Англиканская церковь рассматривает возможность обращения к Богу в «негендерных» терминах во время богослужений, сообщает 7 февраля телеканал Fox News.
Синод Церкви Англии объявил, что этой весной будет запущен крупный «проект по гендерному языку».
Это может означать, что священники перестанут использовать местоимения мужского рода «Он» и «Его», когда обращаются к Богу в некоторых молитвах, или даже, что они могут отказаться от знаменитой фразы «Отче наш» в начале молитвы.
Группа «Женщины и церковь» (WATCH), выступающая за «гендерную справедливость» в Совете Европы, заявила: «WATCH приветствует начало еще одного проекта в англиканской церкви, направленного на развитие более инклюзивного языка в нашей официальной литургии».