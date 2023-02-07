Лондон, 8 февраля, 2023, 02:44 — ИА Регнум. Англиканская церковь рассматривает возможность обращения к Богу в «негендерных» терминах во время богослужений, сообщает 7 февраля телеканал Fox News.

Иван Крамской. Христос в пустыне. 1872

Синод Церкви Англии объявил, что этой весной будет запущен крупный «проект по гендерному языку».

Это может означать, что священники перестанут использовать местоимения мужского рода «Он» и «Его», когда обращаются к Богу в некоторых молитвах, или даже, что они могут отказаться от знаменитой фразы «Отче наш» в начале молитвы.

Группа «Женщины и церковь» (WATCH), выступающая за «гендерную справедливость» в Совете Европы, заявила: «WATCH приветствует начало еще одного проекта в англиканской церкви, направленного на развитие более инклюзивного языка в нашей официальной литургии».