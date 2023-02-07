Киев, 8 февраля, 2023, 02:13 — ИА Регнум. Главами Днепропетровской области, а также оккупированной Киевом части Запорожской и части Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский утвердил экс-сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и полиции. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба офиса украинского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Уточняется, что новым руководителем обладминистрации Днепропетровской области назначен Сергей Лысак, в подконтрольной Киеву часть Запорожской области этот пост занял Юрий Малашко, в оккупированной Киевом части Херсонской области назначен Александр Прокудин.

Стоит отметить, что Малашко ранее занимал пост главы антитеррористического центра при СБУ, Прокудин был начальником нацполиции в подконтрольной Киеву части Херсонской области, Лысак в настоящее время занимает пост начальника управления СБУ в Днепропетровской области.

Все кандидатуры были предварительно одобрены кабмином Украины.