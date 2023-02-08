Секретарь СНБО Украины Данилов призвал наносить удары по объектам на территории России

Киев, , 02:00 — REGNUM Киев должен наносить удары по объектам на территории России, которые якобы наносят ущерб украинской стороне, заявил в интервью агентству Reuters секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Алексей Данилов Официальное интернет-представительство президента Украины

Так он ответил на вопрос журналистов по атакам против РФ. При этом 7 февраля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал о том, что Киев не совершают атак на российские объекты. Он утверждает, что ВСУ применяют оружие исключительно для обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алексей Данилов в интервью CNN заявил, что Киев может беспрепятственно использовать для ударов по территории России вооружения, которые были произведены на Украине.