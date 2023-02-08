На территории трёх регионов Украины объявлена воздушная тревога и слышны взрывы

Киев, , 01:41 — REGNUM Воздушная тревога была объявлена в трёх регионах Украины. Об этом 7 февраля свидетельствуют данные онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации.

Воздушная тревога Иван Шилов © ИА REGNUM

Сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях в 23.30 мск 7 февраля. В 01:06 мск в Харьковской области была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой артобстрела. Во всех регионах жителей призвали пройти в укрытия.

Глава города Харькова Игорь Терехов в своём телеграм сообщил о шести взрывах на территории города. По данным Терехова, был повреждён промышленный объект, на месте одного из взрывов возник пожар.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене воздушной тревоги на территории Украины.

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