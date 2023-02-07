Киев, 8 февраля, 2023, 01:41 — ИА Регнум. Воздушная тревога была объявлена в трёх регионах Украины. Об этом 7 февраля свидетельствуют данные онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях в 23.30 мск 7 февраля. В 01:06 мск в Харьковской области была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой артобстрела. Во всех регионах жителей призвали пройти в укрытия.

Глава города Харькова Игорь Терехов в своём телеграм сообщил о шести взрывах на территории города. По данным Терехова, был повреждён промышленный объект, на месте одного из взрывов возник пожар.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене воздушной тревоги на территории Украины.