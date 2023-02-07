Москва, 8 февраля, 2023, 01:25 — ИА Регнум. Госдума и Совет Федерации 15 февраля собираются рассмотреть обращение к парламентам нескольких стран о деятельности биолабораторий США на территории этих государств, сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в эфире телеканала «Вместе РФ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Констанин Косачев

«Идея нашего обращения заключается в том, чтобы призвать наших коллег-парламентариев обратиться в соответствующие правительства и задать правительствам вопрос: «А у нас что-то происходит на нашей территории, есть такое сотрудничество?» И на следующем этапе начать задавать вопросы, которые мы задаем по американским лабораториям на Украине, что там происходит внутри», — сказал он.

Сенатор также сообщил, что в настоящее время ведется работа по подготовке проекта документа. Косачев отметил, что обеим палатам российского парламента необходимо синхронизировать эту деятельность.

Кроме того, он рассказал, что парламентарии изучают возможность использовать в качестве приложения к обращению доклад по ситуации на Украине Агентства по снижению угроз безопасности США (DTRA).

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января сопредседатель комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием биолабораторий США на территории Украины, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») заявила, что на заседание комиссии следует пригласить бывшего директора DTRA Кеннета Майерса, экс-главу комиссии по COVID-19 британского журнала Lancet Джеффри Сакса, а также Эндрю Хафа, который работал вице-президентом организации-подрядчика Пентагона, занимающейся коронавирусной инфекцией.