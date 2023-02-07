Анкара, 8 февраля, 2023, 01:20 — ИА Регнум. До 5434 человек возросло количество погибших в результате серии крупных землетрясений в Турции. Об этом 7 февраля сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа в эфире местных телеканалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

Глава турецкого минздрава уточнил, что количество погибших в результате землетрясений в стране достигло 5434 человек, пострадали 31 777 человек. Кроме того, было разрушено 5775 зданий.

Также Коджа уточнил, что в районы бедствия было доставлено более 1,1 тыс. машин скорой помощи из других регионов страны. На местах работают дополнительно 6 тыс. врачей скорой помощи и около 3 тыс. других специалистов.

Уточняется, что с момента первого подземного толчка в Турции было зарегистрировано более 455 афтершоков, магнитуда большинства из них составляла от 3 до 6.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что землетрясение в Турции унесло жизни 3703 человек, пострадали 22 286 человек.