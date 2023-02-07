Киев рассчитывает получить от Вашингтона $100 млн на малый и средний бизнес
Украина вновь просит финансовой и энергетической помощи у США
Киев, 8 февраля, 2023, 01:21 — ИА Регнум. Украина рассчитывает получить финансовую помощь Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает 7 февраля пресс-служба украинского правительства.
Речь об этом шла на встрече премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и первого заместителя администратора USAID Изабель Колмен.
Шмыгаль поблагодарил за передачу Украине газотурбинной станции General Electric мощностью 25 МВт и выразил надежду на получение дополнительных установок, которые помогут обеспечить стабильность работы критической инфраструктуры Украины.
Он также призвал USAID присоединиться к программам поддержки украинских предпринимателей.
Как сообщили представители USAID, поддержка малого и среднего бизнеса на Украине является перспективное направление, и они рассмотрят возможность его финансирования в размере до $100 млн.
Напомним, что деятельность USAID на территории России была прекращена в 2012 году.