Киев, 8 февраля, 2023, 01:21 — ИА Регнум. Украина рассчитывает получить финансовую помощь Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает 7 февраля пресс-служба украинского правительства.

Правительство Украины Изабель Колмен и Денис Шмыгаль

Речь об этом шла на встрече премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и первого заместителя администратора USAID Изабель Колмен.

Шмыгаль поблагодарил за передачу Украине газотурбинной станции ​​General Electric мощностью 25 МВт и выразил надежду на получение дополнительных установок, которые помогут обеспечить стабильность работы критической инфраструктуры Украины.

Он также призвал USAID присоединиться к программам поддержки украинских предпринимателей.

Как сообщили представители USAID, поддержка малого и среднего бизнеса на Украине является перспективное направление, и они рассмотрят возможность его финансирования в размере до $100 млн.

Напомним, что деятельность USAID на территории России была прекращена в 2012 году.