Брянск, 8 февраля, 2023, 01:06 — ИА Регнум. Гражданка Украины была арестована в Брянске по обвинению в контрабанде микросхем, которые используются в создании продукции военного назначения. прятавшая в пищевых контейнерах микросхемы, используемые в создании продукции военного назначения. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба Брянского областного суда.

Александр Погожев ИА REGNUM Микросхема

По версии следствия, гражданка Украины, прибывшая в Брянск, получила по почте как минимум 50 микросхем, которые используются при создании вооружения. Микросхемы были обнаружены у женщины сотрудниками УФСБ России по Брянской области в ходе прохождения досмотра на железнодорожном вокзале «Брянск — Орловский».

Отмечается, что украинка хранила микросхемы в пищевых контейнерах. Сотрудники УФСБ изъяли микросхемы а гражданка Украины позднее была взята под стражу в связи с обвинением в контрабанде.