Реальные доходы в Германии за год снизились на 4,1%

Берлин, , 01:07 — REGNUM В Германии вновь уменьшились реальные доходы населения, сообщает Федеральное статистическое управление ФРГ.

Флаг Германии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Средний размер номинальной заработной платы в Германии по итогам 2022 года увеличился на 3,4%, что является максимальным повышением с 2008 года.

Но ввиду того, что потребительские цены увеличились на 7,9%, реальные, с учётом инфляции, доходы населения снизились на 4,1%.

Таким образом, реальные доходы в Германии уменьшаются уже три года подряд.