Москва, 8 февраля, 2023, 00:51 — ИА Регнум. Социальная сеть «ВКонтакте» полностью восстановила свою работу в обычном режиме. Об этом 7 февраля сообщила журналистам пресс-служба компании.

Иван Шилов, ИА REGNUM ВКонтакте

В настоящее время работа социальной сети полностью восстановлена, жалоб от пользователей, по данным детектора сбоев от Brand Analytics, за последний час не поступало.

Серьёзный сбой в работе социальной сети произошёл около 19:30 мск 7 февраля. Пользователи отмечали проблемы с загрузкой социальной сети и со сходом в аккаунт. При попытке захода в социальную сеть через мобильное приложение у пользователей отображалась надпись: «Повторить попытку входа».

По данным сайта, Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, на сложности с загрузкой социальной сети жаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других крупных городов России.