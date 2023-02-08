Главы минобороны Британии и Греции подписали новое соглашение об военном сотрудничестве

Афины , , 00:27 — REGNUM Министр обороны Британии Бен Уоллес и глава минобороны Греции Николаос Панайотопулос подписали декларацию по укреплению сотрудничества Лондона и Афин в сфере обороны, а также безопасности, 7 февраля сообщило на сайте британское правительство.

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В заявлении отмечается, что обе страны опробуют новые шаги по усилению эффективности и взаимодействия Вооруженных сил Британии и Греции. Кроме того, они усилят деятельность по улучшению военных возможностей, предоставляемых Североатлантическим альянсом.

Лондон и Афины также собираются продолжать работу над инновационными решениями, которые позволят удовлетворить будущие потребности в сфере вооружений и повысить эффективность в рамках военного сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в Лондоне было подписано соглашение по сотрудничеству Британии и Греции в оборонной сфере, торговле, инвестициях и образовании.

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