На Украине планируют лишать «пророссийских» политиков наград во внесудебном порядке

Киев, , 00:32 — REGNUM Киевские власти хотят лишать «пророссийских» политиков государственных наград во внесудебном порядке, сообщает 7 февраля пресс-служба украинского правительства.

Юрий Бойко ВАДИМ ЧУПРИНА

В декабре прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерству юстиции наработать изменения в законодательство, которые дадут основания для лишения «некоторых лиц» государственных наград. Поручение было присвоено в ответ на петицию по лишению народного депутата Юрия Бойко звания Героя Украины, набравшую 25 тысяч голосов на сайте президента Украины.

По словам Шмыгаля, межведомственная рабочая группа по вопросам санкционной политики, рассматривала вопрос о возможности лишения Бойко этого звания на двух заседаниях. По результатам рассмотрения члены рабочей группы пришли к выводу, что из-за «коллизии действующего законодательства» некоторых деятелей по состоянию на сегодняшний день невозможно лишить высших государственных наград.

Поэтому Шмыгаль дал поручение выработать изменения в законодательство, которые исправят эту ситуацию. 7 февраля украинское правительство одобрило соответствующий проект закона.

«Законопроект предусматривает, что наложение санкций на человека дает основания для лишения его государственных наград. Надеюсь, что законопроект будет оперативно рассмотрен народными депутатами Украины», — отметил Шмыгаль.

Также сегодня правительство дало межведомственной рабочей группе по вопросам санкционной политики поручение повторно рассмотреть вопрос о лишении Бойко звания Героя Украины, безотлагательно подготовить предложения по применению санкций и вынести их на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны одновременно со вступлением в силу упомянутого законопроекта.

Напомним, что глава оппозиционной партии «За жизнь» и бывший вице-премьер Юрий Бойко был удостоен звания «Герой Украины» в 2004 году.