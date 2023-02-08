Глава МИД России лавров прибыл в Мавританию с официальным визитом

Нуакшот, , 00:15 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Мавританию. Об этом 7 февраля сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Это первый визит на уровне министра иностранных дел с 1964 года, когда между Россией и Мавританией были установлены дипломатические отношения. Глава МИД России планирует провести переговоры с президентом Исламской Республики Мухаммедом ульд аш-Шейх аль-Газуани, а также со своим коллегой, министром иностранных дел страны Мохаммедом Салем Ульд Мерзугом.

В МИД России отметили, что в ходе переговоров будет особое внимание уделено вопросам развития сотрудничества «в сфере морского рыболовства, в том числе в контексте обеспечения более благоприятных условий работы российских промысловиков в исключительной экономической зоне». По данным российского ведомства, общие запасы рыбы в прибрежных водах Мавритании составляют около 4-5 млн тонн, ежегодно вылавливается около 500 тыс. тонн.

Кроме того, в Мавритании есть крупные запасы железной и медной руды, а также золота. В геологоразведке месторождений полезных ископаемых на территории страны принимали активное участие российские специалисты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о визите главы МИД России Лаврова в Ирак и Мали. После визита в Мавританию российский министр иностранных дел отправится в Судан.

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