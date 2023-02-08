Киевские власти конфисковали в собственность государства имущество Алишера Усманова почти на $50 млн

Одесса, Украина, , 00:31 — REGNUM Бюро экономической безопасности Украины в соответствии с определением суда передала в собственность государства железную руду, принадлежавшую компании российского предпринимателя Алишера Усманова, сообщает 7 февраля пресс-служба украинского правительства.

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Всего на территории нескольких морских портов Одесской области было обнаружено почти 170 тыс тонн железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 млрд гривен (около $48,7 млн).

Также компании, принадлежавшей Усманову, предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. на сумму более 118 млн гривен (свыше $3,1 млн).

Бюро экономической безопасности Украины продолжают выявлять активы, прямо или косвенно принадлежащие, или связанные с гражданами России и Белоруссии. Общая стоимость таких активов, арестованных на украинской территории, составляет более 41 млрд гривен ($1,1 млрд).

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