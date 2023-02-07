Москва, 7 февраля, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Землетрясение, произошедшее в Турции и Сирии, является крайне редким и уникальным из-за его «колоссальной магнитуды», его предстоит изучать специалистам-сейсмологам. Такое заявление сделал 7 февраля директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Юрий Вольфман в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

Как пояснил специалист, землетрясение в Турции уникально уже тем, что его магнитуда — 7,8, что достаточно редко наблюдается на Земле, оно является одним из крупнейших землетрясений.

«Прошло более полутора суток, а зафиксировано уже более 300 афтершоков. Причем они все группируются в пределах одной зоны. Это зона Анатолийского разлома. Ситуация усугубляется тем, что землетрясение поверхностное — глубина всего 10 км, очаг расположен в густонаселенной зоне. То, что сейсмический процесс продолжается до сих пор, — это уникальное явление, изучать его предстоит долго», — пояснил Вольфман.

Эксперт отметил, что в связи с уникальностью землетрясения, крайне сложно сделать прогноз развития этого природного явления и невозможно точно определить, когда оно завершится.

Вольфман указал, что землетрясения, подобные произошедшему в Турции, могут возникнуть ещё не один раз, возможно, в других местах и не в таких масштабах. Однако специалист подчеркнул, что к такому сценарию надо быть готовым.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что специалисты рассказали о сокращении афтершоков после разрушительного землетрясения в Турции и Сирии.