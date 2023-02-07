В городе Ефремов Тульской области объявили чрезвычайную ситуацию после взрыва газа в доме

Ефремов, Тульская область, , 23:42 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня вводится в городе Ефремов Тульской области, где после взрыва бытового газа в многоэтажном доме произошло обрушение подъезда, 7 февраля сообщил глава городской администрации Сергей Балтабаев.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что все пострадавшие получат помощь.

«С нашей стороны объявлено ЧС со стороны города, губернатор сказал, что каждой семье, каждому пострадавшему будет оказана помощь», — сказал Балтабаев, слова которого цитирует ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газа в Ефремове произошел 7 февраля. В результате происшествия погибли пять человек. Власти региона поручили создать штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

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