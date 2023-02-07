Трамп заявил, что в период его президентства китайским метеозондам не позволялось летать над США

Вашингтон, , 23:38 — REGNUM Дезинформацией назвал экс-президент Дональд Трамп информацию, опубликованную рядом СМИ о том, что в период его президентства над США были трижды замечены разведывательные аэростаты. Соответствующее заявление экс-глава Белого дома опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп ) Иван Шилов © ИА REGNUM

«Никаких шаров из Китая не летало над США никаким образом, ни в каком виде и ни в какой форме, пока я был президентом. Если бы это случилось, мы бы их сбили немедленно!», — так категорично отреагировал Трамп на публикации в СМИ.

Также экс-президент США отметил, что ему очень «забавно» наблюдать за оправданиями администрации действующего американского лидера Джозефа Байдена за ЧП с китайским аэростатом. По мнению Трампа, попытки «приплести» к эпизоду с метеозондом его являются ни чем иным, как «демократической дезинформацией».

Трамп указал, что метод дезинформации администрация Байдена уже использовала ранее, выдвигая конспирологическую теорию о связи экс-президента с Россией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сын экс-президента США Трампа высмеял действующего американского лидера Байдена после уничтожения китайского аэростата.

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