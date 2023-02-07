Bloomberg сообщил о намерении США продать Польше системы HIMARS

Вашингтон, , 23:28 — REGNUM Власти США собираются продать Польше американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также боеприпасы к ним, 7 февраля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои чиновники.

Система залпового огня HIMARS Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Сумма сделки может составить $10 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября министерство национальной обороны Польши объявило, что страна заказала у Южной Кореи около 300 реактивных систем K239 Chunmoo, 1000 танков K2 и 672 самоходных гаубицы K9A1.

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