Вашингтон, 7 февраля, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Власти США собираются продать Польше американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также боеприпасы к ним, 7 февраля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои чиновники.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

Сумма сделки может составить $10 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября министерство национальной обороны Польши объявило, что страна заказала у Южной Кореи около 300 реактивных систем K239 Chunmoo, 1000 танков K2 и 672 самоходных гаубицы K9A1.