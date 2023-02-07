США планируют продать Польше системы HIMARS
Bloomberg сообщил о намерении США продать Польше системы HIMARS
Вашингтон, 7 февраля, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Власти США собираются продать Польше американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также боеприпасы к ним, 7 февраля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои чиновники.
Иван Шилов ИА REGNUM
Система залпового огня HIMARS
Сумма сделки может составить $10 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября министерство национальной обороны Польши объявило, что страна заказала у Южной Кореи около 300 реактивных систем K239 Chunmoo, 1000 танков K2 и 672 самоходных гаубицы K9A1.