Ефремов, Тульская область, 7 февраля, 2023, 23:40 — ИА Регнум. На месте обрушения подъезда пятиэтажного дома в Тульской области работает аэромобильная группировка Тульского спасательного центра МЧС России и Главного управления МЧС России по Тульской области развёрнут оперативный штаб, сообщает 7 февраля 71. mchs. gov.ru.

71.mchs.gov.ru Спасатели МЧС. Ефремов. Тульская область

На базе гостиничного комплекса, санатория-профилактория и общежития химико-технологического техникума развёрнуто три пункта временного размещения граждан. Администрацией выделены автобусы для перевозки людей в пункты временного содержания.

К аварийно-спасательным работам привлечено 344 человек и 95 единиц техники, в том числе от МЧС России — 195 человек и 40 единиц техники.

На месте происшествия работают начальник Главного управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов и четыре психолога от регионального спасательного ведомства.

Напомним, что в 16:46 7 февраля в жилом доме на улице Химиков в городе Ефремов Тульской области в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение одного подъезда пятиэтажного жилого газифицированного дома. На данный момент известно о гибели пяти человек.