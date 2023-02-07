В Краснодарском крае при столкновении двух автомобилей пострадали семь человек

Краснодар, , 23:06 — REGNUM Семь человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Краснодарском крае. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Авария произошла 7 февраля утром в Усть-Лабинском районе, на автодороге «Краснодар — Кропоткин — граница со Ставропольским краем». По предварительным данным, автомобиль «Нива» совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford.

В медицинское учреждение были доставлены семь человек: два водителя и пассажиры обеих транспортных средств. Несовершеннолетних среди пострадавших нет. Шесть человек были госпитализированы, один отправлен на амбулаторное лечение. Состояние всех пострадавших врачи назвали стабильным.

В региональном ведомстве отметили, что при поездках на личном автотранспорте необходимо учитывать текущие метеоусловия. В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение по сильному ураганному ветру и волнению моря, лавиноопасности, в регионе с ночи на 7 февраля идет снег. На дорогах гололедица.

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