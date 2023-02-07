В дорожной аварии в Пакистане погибли 25 человек
Исламабад, 7 февраля 2023, 23:06 — REGNUM Не менее 25 человек погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля на севере Пакистана, 7 февраля передает телеканал Ary News.
ДТП произошло на Каракорумском шоссе в городе Чилас (регион Гилгит-Балтистан). Еще несколько человек пострадали. Их доставили в больницу.
Оба транспортных средства после удара упали в пропасть. В автобусе на момент аварии находилось 45 пассажиров.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля произошло опрокидывание автобуса около города Динар в турецкой провинции Афьонкарахисар. В результате ДТП погибли шесть человек.
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