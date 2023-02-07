Исламабад, 7 февраля, 2023, 23:06 — ИА Регнум. Не менее 25 человек погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля на севере Пакистана, 7 февраля передает телеканал Ary News.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло на Каракорумском шоссе в городе Чилас (регион Гилгит-Балтистан). Еще несколько человек пострадали. Их доставили в больницу.

Оба транспортных средства после удара упали в пропасть. В автобусе на момент аварии находилось 45 пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля произошло опрокидывание автобуса около города Динар в турецкой провинции Афьонкарахисар. В результате ДТП погибли шесть человек.